Ahti Kallikorm: riigikapitalismi lipulaevast tehti turumajanduse musternäidis

Enamgi veel – Läänemets on üsna süütu-lapsesuu-stiilis varemgi analoogseid mõtteid üllitanud. Näiteks tänavu 31. märtsis Äripäeva artiklis „Lauri Läänemets: peame üle minema missioonimajandusele“. Seal on must-valgel kirjas järgmised read: „Riigi suunanäitaja rolli võtmiseks on meil vaja üle minna missioonimajandusele. See on majandusmudel, kus riigi roll on teadlik turgude kujundamine, mitte pelgalt reguleerimise või dereguleerimise ülesande täitmine. Veel Mazzucatolt laenates: turu kujundamisel peab pigem küsima, millist avalikku/ühist väärtust peab see looma.“