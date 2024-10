ARVUSTUS | Kaks kunstnikku, üks jagatud maailm. Graafikakunsti grand old lady Evi Tihemetsa ja fotograaf Kaupo Kikkase ühisnäitus

Evi Tihemets (1932), kes tähistas augustis oma 92. sünnipäeva, on endiselt tippvormis. Kuigi trükipressi taga näeb teda harvemini, on tema näituste ideed endiselt lennukad. Näituse „Kohtumine: Evi Tihemets ja Kaupo Kikkas“ avamisel meenutas fotograaf Kaupo Kikkas (1983) hetke, kui ta jõudis esimesele selgemale äratundmisele: 2023. aastal esitati Alexela kontserdimajas Erki Pärnoja ja Kaupo Kikkase audiovisuaalteost „Jäljed“ (koos Tallinna kammerorkestriga). Pärast seda oli Tihemets esimene, kes andis mõista, et tema ja Kikkase kunsti- ja maailmatunnetus on hämmastavalt sarnased. Neid ühendavad samasugused väärtused, soov leida ja visualiseerida jälgi Eesti müstikast. Neid jälgi on nad otsinud nii mahajäetud paikadest kui ka üksildastelt radadelt keset metsamaastikke.