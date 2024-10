Maret Pihu: muudatused õppekavades on regulaarsed. Miks peaks siis välja jääma kehalise kasvatuse ainekava ajakohastamine?

Ma olen väga tänulik, et liikumisõpetuse ainekava saab meedias tähelepanu. Sellest kirjutamine on väga vajalik ning annab võimaluse tuua välja nii muudatuse eesmärgi, aga ka selle, milline on koolide praktika uue ainekava rakendamisel.

Maailm on pidevas muutumises ning sellega koos muutub väga palju ka ühiskond meie ümber ning omakorda inimesed ühiskonnas. Muutunud on teadmiste hankimise viis, teadmiste kasutamise viis ning me oleme saanud targemaks ka selles osas, kuidas näiteks suunata inimesi teda huvitavate või talle sobilikemate harjumuste poole. Liikumisõpetus proovibki seda teadmist koolis õpilasele anda. Kui vaadata Eesti haridussüsteemi läbi aegade, siis ajakohased muudatused ainekavades on regulaarsed. Miks sealt peaks siis välja jääma kehalise kasvatuse ainekava ajakohastamine?