Birute Klaas-Lang: kuidas edukalt kasvatada Eesti riiki vaenulikult suhtuvaid inimesi

PÄEVA FOOKUS | Eesti Päevalehe juhtkiri „Tahte triumf Narva laste kallal“ tekitas masendust. See, et eestikeelsele haridusele üleminek on Eestile ja kõigile ühiskonna liikmetele vajalik reform, on ammu selgeks vaieldud ja riik selle varsti juba kaks aastat tagasi otsusega kinnitatud.