FAKTIKONTROLL | Kas Nursipalu harjutusvälja piire muudeti laiemaks kohalikke elanikke teavitamata, nagu väidab MTÜ Meie Nursipalu?

Ent ERR-i uudisele reageeris MTÜ Meie Nursipalu Facebookis ja nõudis, et „ERR lõpetaks Nursipalu teema ühekülgse ja kallutatud kajastamise ning valeinfo levitamise“. MTÜ tehtud postituses väidetakse taas, et „RKIK ei ole korrigeerinud piire põhjusel, et inimesed olevat soovinud oma kinnistuid müüa. Tegelikult on asi vastupidi - paljud inimesed ei teagi, et nad on nüüd arvatud harjutusvälja ala sisse.“

Harjutusvälja piiride muutumisest tegi 7. oktoobril ülevaate ka ERR , kus RKIK-i harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru kinnitas taas, et välispiiri on laiendatud, sest mitmed praeguste piiridega külgnevad maaomanikud soovivad oma kinnistutest loobuda.

Veel seletas RKIK-i pressiesindaja, et piiri korrigeerimisele eelnes regulaarne suhtlus maaomanikega. „Kõik 5 mainitud lisandunud hoonestatud kinnistu omanikku on ise avaldanud soovi oma kinnistud riigile võõrandada ning on toimuvast teadlikud,“ sõnas RKIK-i pressiesindaja Krismar Rosin.

„Piiri korrigeerimine tuleneb asjaolust, et riik on omandanud eraisikute ettepanekul harjutusvälja piirist väljaspool olevaid piiriäärseid eraomandis olevaid kinnistuid,“ ütles Rosin. Faktikontrolli toimetusele teadaolevalt on tänaseks omandatud uutes piirides üks hoonestatud kinnistu.

Oma 1. oktoobri vastuses kommenteeris RKIK-i pressiesindaja Krismar Rosin, et uue eelnõuga on harjutusvälja välispiiri tõepoolest kohati korrigeeritud väljapoole, kuid kohati ka sissepoole. Kokkuvõttes on piir laienenud väljapoole ehk plaanitav harjutusväli suurenenud kaheksa hektari võrra. Harjutusvälja kogusuurus on nüüd 9906 hektarit.

„Nüüd said uue harjutusvälja seni salastatud piirid avalikuks,“ kirjutab MTÜ oma postituses ja väidab, et „inimesed, kelle kodudele küüsi taha aetakse, ei pruugi praegu toimuvast isegi teadlikud olla“ Postituses tuuakse välja „üks Sänna kandi peremees,“ kes olevat saanud naabrimehelt teada, et ka tema kinnistu uutesse piiridesse jääb ning olevat sellest šokis olnud.

Niidumaa jäi endale kindlaks ja ütles, et inimesed ei ole sellist soovi avaldanud. Seepeale selgitasime Niidumaale, et oleme omanikega rääkinud ning maa müügi- või vahetuse soov on konsensuslik. Niidumaa jäi siiski oma veendumuse juurde, et väide, et harjutusvälja piire on laiendatud lähtuvalt inimeste soovist oma kinnistuid müüa, on vale.

Faktikontrolli toimetusel õnnestus rääkida kõigi viie kinnistu omanikuga. Kõik kinnitasid, et nad on ise avaldanud soovi oma maad müüa, sest halbadest variantidest, kus nende kodud oleksid jäänud harjutusvälja piiri äärde, tundus see neile parim. RKIK kinnitas Faktikontrollile, et kõik viis maaomanikku on avaldanud soovi oma kinnistu müümiseks ka kirjalikult.

Kui MTÜ Meie Nursipalu esimene postitus ütles, et inimesed ei pruugi laiendamisest teadlikud olla, siis MTÜ teine, ERR-i uudisele reageeriv postitus väidab kindlas kõneviisis, et harjutusvälja piire ei ole korrigeeritud põhjusel, et inimesed soovivad oma maad müüa.

Seega väide, et korrigeeritud välispiir on olnud salastatud, ei vasta tõele.

MTÜ Meie Nursipalu kirjutas oma esimeses postituses, et väljapanekule pandud piirid olevat varem salastatud olnud ning RKIK-i poolt välja saadetud pressiteates ei olnud üldse juttu sellest, et uutesse piiridesse jääb rohkem hoonestatud kinnistuid. See väide on eksitav.

Neli kinnistu omanikku ütlesid, et info sellest, et nad on arvatud harjutusväljaku uue piiri sisse, ei jõudnud nendeni RKIKi poolt, vaid muude kanalite kaudu.

„Me ei ütle seal oma postituses, et kõik on olnud vastu. Me tegime selle postituse info baasil, mis meil tookord oli. See info tuli inimestelt, kes ütlesid: mis asja, meid on nüüd sisse arvatud ja me sellest ei teadnud,“ lõpetas Niidumaa vestluse.

See Niidumaaga vestlust lõpetama jäänud mõte tundub olevat ka tekkinud segaduse lähtekoht. Neli kinnistu omanikku, kellega rääkisime, kinnitasid, et kuigi nad tõepoolest on avaldanud ise soovi oma maatükk koos hoonetega müüa, jõudis kindel info sellest, et nende kinnistud on uue piiri sisse arvestatud, nendeni muude kanalite kaudu, mitte aga suhtlusest RKIK-iga. Seega ei pea täielikult paika ka RKIK-i väide, et harjutusväljaku piiride muutmisele eelnes regulaarne ja konkreetne suhtlus kohalike elanikega, keda muutus puudutab.

Otsus: eksitav. MTÜ Meie Nursipalu on loonud eksitava narratiivi, et harjutusvälja piiride muutus, mis puudutab muuhulgas viit hoonestatud kinnistut, on tehtud vastupidiselt nende kinnistute omanike soovidele. Kõik maaomanikud on ise avaldanud kirjalikult soovi oma maatükk müüa või vahetada. Samuti ei ole piiri muutused kunagi olnud salastatud, vaid on esitatud avalikule väljapanekule ning sellele oodatakse kommentaare.

Küll aga on MTÜ Meie Nursipalul õigus, et neli maaomanikku, keda muutus puudutab, said teada oma kinnistute tulevasest saatusest alles pärast seda, kui planeeritavad muudatused avalikult välja kuulutati. See muutus tuli maaomanikele algselt üllatusena.