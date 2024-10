Ants Nõmper: kaugel ei ole ka aeg, kui ka Eestis hukkub vanemate tüli käigus mõni laps, lapsevanem, lastekaitsja, politseinik või advokaat

Ma jätkaksin aga arutlust sealt, kus Himma selle lõpetas – eristada tuleb juhtumi kajastamist ja probleemi kajastamist. Juhtum on konkreetne, probleem aga üldine. Juhtumi kajastamine on tihti lihtsama vastupanu teed minek, sest materjal on värvikas, emotsioonid laes ja klikkide arv tagatud. Probleem on aga mõttetööd nõudev üldistus, juhtumi taha vaatamine ja ühiskondlike suundumuste tuvastamine.