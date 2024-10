Marian Grau ja Triinu Soikmets: alustagem Kultuurilehe veebiversioonide tasustamisest ja klikk-klikk, raha tuleb!

Kultuurivaldkonna kärped on kahtlemata kurb ja valus teema kogu kultuurimaailmale. Samas ei peaks ükski institutsioon sõltuma ainult riigi heldusest ja võimalustest. Olles töötanud nii riiklikes kultuuriasutustes kui eraettevõtetes, peame mõlemad tunnistama, et tihti kiputakse riigi rahakotil olles mitte oma tööandja potentsiaali lõpuni ära kasutama. Kui ellujäämine ja regulaarselt kontole tilkuvad ressursid on tagatud, pole ju otsest põhjust teha liigseid liigutusi ja mõelda suurejoonelisi ideid, kuidas omatulu suurendada.