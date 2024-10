KULTUURIBIIT | Saksa džässmuusik Lutz Krajenski playlist

Oma muusikavaliku kohta ütleb Lutz Krajenski nii (kuulata saab ka siit):

Tower Of Power, „Soul Vaccination“

TOP on mu lemmikbänd, mis võtab minu jaoks kokku hea soul- ja funk-muusika.

Tribe Called Quest, „Da Booty“

TCQ on nii maitsekas, groovy ja mõnusalt kunstlik. See muusika on geniaalne!

Earth, Wind & Fire, „After The Love Has Gone“

Tõeline hümn. David Foster on legend.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

J. S. Bach, „Italian Concerto“

Bach’i muusikas leidub nii paljut… ka groove’i ja džässi! On uskumatu, et nii rangete reeglite järgi loodud muusikas on siiski nii palju vabadust!

Harry Connick Jr., „You Didn´t Know Me When“

Harry Connick on hea artisti prototüüp – laulja, klahvimängija, helilooja, näitleja. Ja ta on andekas igas rollis!

Miles Davis, „If I Were A Bell“

See valik ei vaja selgitust – Miles on Miles on Miles!

TOTO, „Waiting For Your Love“

See on mu lemmiklugu ühelt mu lemmikbändilt. Imeline kompositsioon, ülihea esitus. Mul on hea meel, et popp-bänd tegi sellist muusikat. Ja mul avanes mõned aastad tagasi võimalus Bobby Kimballiga esineda!

Level 42, „43“

Ma olin 16-aastane, kui seda lugu esimest korda kuulsin ja see on mu loomingut nii mitmel viisil mõjutanud. Level 42 teekond on olnud vinge!

Phil Collins, „Behind The Lines“

„Face Value“ on nii oluline album. See on super, kuidas Phil Collins oma muusikalised visioonid ellu viis. Sellel albumil on koos lood nagu „In The Air Tonight“ ja „Behind The Lines“ ning see töötab, sest neil kõigil on sees ühe imelise muusiku hing.

David Frazier, „Favor“

Ma leidsin selle loo hiljuti. Sellesse on pakitud kõik, mida muusikas armastan – suurepärane kompositsioon, gruuv, seade! Gospel pole paljalt žanr, see on religioon.

Festival Jõulujazz toimub 25. novembrist 15. netsembrini Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Pärnus. Kokku 17 kontserdiga programmist leiab näiteks jazzilegendide Dave Hollandi, Zakir Hussaini ja Chris Potteri Crosscurrents Trio ning võimsa vokalisti Lady Blackbirdi, kodumaistest projektidest aga 50. sünnipäeva tähistava Siim Aimla uudisteose, Rita Ray eduka debüütalbumi kava ning dirigent Kaspar Männi, Vaiko Epliku ja Valter Soosalu eriprojekti „Zappa!“.