FOTOD | Erkki-Sven Tüüri sünnipäevakontserdil kõlab „Rändaja õhtulaulu“ uus versioon

Oma enam kui kahekümne aasta vanuse „Rändaja õhtulaulu“ uusversiooni kirjutamise kohta märgib Tüür, et „pidin sooritama ajarännaku ja kehastuma poole nooremaks iseendaks, kujundades keelpillide faktuuri vastavalt oma noorema mina eelistustele.“ Tüür lisab, et teose esimene versioon valmis õige pea pärast „Wallenbergi“ esietendust Dortmundis, „ja see asjaolu lisas kahtlemata oma nüansi muusikalise materjali valikule, sest pöördusin meloodilis-harmoonilises mõttes tagasi 1980ndatel käidud radadele.“