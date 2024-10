KOLUMN | Evelyn Sepp: mis tunne on päriselt võidelda oma lapse eest? Konkreetne lugu andis suuremale probleemile hääle

Suurim valearvestus seisneb selles, et tegemist pole üksikjuhtumi, vaid selle näitelt paljastuva süsteemse tegevusetusega. Konkreetne lugu lihtsalt illustreeris seda, andis näo ja nime, muutis taolised katastroofid isiklikuks.

Oleks ebamoraalne sellist ignoreerimist jätkata ja vältida küsimusi juhtunu võimalikkusest Eestis.

Vägivald on vägivald, mitte kellegi „omavaheline kisma“, ja et ajakirjandus „üldjuhul“ „hooldusküsimusi“ ei kajasta, ei tohi muutuda vabandavaks viigileheks, et vägivalda ignoreerida.

Taasohvristamine, alavääristamine, vähendamine, stigmatiseerimine - need on tüüpilised probleemkohad mitte ainult meedia, vaid ka kohtu, politsei või sotsiaalabi süsteemi jaoks. Rääkimata enda õiguste kaitse hinnast, mis käib enamusele majanduslikult üle jõu.

Aga need on päriselt kolossaalsed probleemid Eesti ühiskonnas. Mitte lihtsalt see, et ametkonnad ei saa hakkama, vaid see, et vahel tahtmatult, aga samas ka tahtlikult sellisele korralagedusele n-ö katust pakutakse.

Peale esimest šokki ilmus siiski müriaad lugusid, kus ametnikud seletavad, kuidas nn lastekaitse süsteem toimib. Võib-olla tõesti oli ka see vajalik, aga kõike kroonis järeldus, et kuna töö on raske, palk kehv, kaadrivoolavus suur, koolitus puudulik ja et kuna lastekaitseametnikud valdavalt ei oskagi sellised juhtumeid lahendada, siis pole paremat tahtagi. Olge vait ja kannatage ära! Ei sõnagi sellest, kuhu jäid lubatud lapsekesksed lahendused?

