KUULA | Vähesem vaktsineerimine toob tagasi unustatud haigused, mida ei tunnetata enam ohuna

Vahetult enne COVID-19 pandeemia algust nimetas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) vaktsiinikõhkluse üheks kümnest maailma suurimast terviseohust. Hoolimata sellest, et vaktsineerimine on päästnud miljoneid elusid, on vaktsiinikõhklus süvenev nähtus – Eestis jääb lastehalvatuse, teetanuse ja difteeria vaktsiiniga hõlmatus kõvasti alla Euroopa keskmise. Kuna Lätis levib difteeria, prognoositakse peatselt haiguse jõudmist ka Eestisse.