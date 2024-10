SÕJARAPORT | Teet Kalmus: BRICS-i kohtumisel käib tragikoomiline võimu ümberjagamine. Rindel on Vene üksused hoos

See infokild näitab kogu olukorra tragikoomilisust. Maailmakorda muuta lubav riigipea ei suuda tagada külaliste turvalisust isegi oma riigis, mistõttu need peavad ise turvalisuse kohta lisagarantiisid otsima. Ometi lähevad nad külla riiki, mis praegu – mitte eriti kaugel ürituse toimumiskohast – peab vallutussõda. See on üks suurimaid relvakonflikte pärast teist maailmasõda. Venemaa hävitab iga päev Ukrainat, aga see küllatulnuid ei häiri. Venemaa on riik, mille juht on rahvusvaheliselt tagaotsitav, mistõttu ta ei julge eriti riigist lahkuda.