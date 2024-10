RAAMATUBLOGI: Sagadi mõisahärra rahvusvahelise kuritöö ja hullumaja keerises. Mõistagi koos Annikvere mõisapreiliga

Kütt tõdeb eessõnas, et kõik sündmused on ajaloolise tagapõhjata väljamõeldised, kuid osa tegelasi on reaalselt elanud inimesed, kuigi nende olemus, tegevus, käitumine ja iseloom on autori kujutluse vili. Samas on õhkkond autentne eht tollasele ajastule kohane ja nii mõnigi sündmus võetud elust enesest.