SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina plaanib koolivahetunnis keelata vene keeles rääkimise

Kui sõja alguses kasvas Ukrainas hüppeliselt ukraina keeles rääkimine, siis sõja kolmandal aastal on Kremini sõnul vene keelt emakeelena rääkivad inimesed hakanud seda taas rohkem kasutama. Ukraina ametivõimude silmis on see probleem.

Jätkuvalt on palju spekulatsioone Põhja-Korea sõjaväelaste võimaliku osalemise osas otseses sõjategevuses. Infomüra on palju. Küll olevat nad ainult Kaug-Idas, teistel andmetel juba Kurski oblastis. Kui tekivad tõendid Põhja-Korea sõjaväelaste osalemisest sõjategevuses, siis on see Venemaa poolt suur sõjategevuse eskaleerimine. Eks see omamoodi kummaline ole, et paariariik tuleb enda arust maailma suurvõimule appi, et osaleda nime järgi n-ö sõjalises erioperatsioonis.