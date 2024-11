Eestlanna UNESCO-s. Krista Pikkat: see on saatus

Eesti kuulumine Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) ei ole kellelegi saladus, kuid vähesed teavad, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) allorganisatsioonis UNESCO-s on juba 27 aastat ainsa eestlasena töötanud eestlanna Krista Pikkat (55). Pikkat on pidanud aastate jooksul UNESCO Pariisi peakorteris eri ameteid ning muu hulgas töötanud kahe peadirektori kabinetis. Peale arvukate sõprade ja tuttavate on Pikkati nimi Eestis tuttav aga üksnes neile, kellele on pihku sattunud Go Traveli reisiajakiri. Eesti ajakirjandusele ei ole ta kõigi nende aastate jooksul seni andnud mitte ühtegi intervjuud. Praegu kultuuri ja eriolukordade osakonna juhina töötav Pikkat võtab külalised vastu UNESCO Pariisi peakorteris oma kabinetis.