Lauri Birkan: austatud MUPO, trahvima peaks siis kui enam muud üle ei jää, mitte aga esimesel võimalusel!

Nii juhtuski, et ühel õhtul leidsin endale ainsa vaba koha majaotsa kõige parempoolsest servast, parkides kolme sinna samasse pargitud auto kõrvale, nii, et auto nina jäi maja otsas kulgevasse mõttelisse õuealasse, kuid tagumine pool Keemia tänavale.

Saan aru kui trahvitakse neid, keda võib parkimisstiilinäidete ajaloo põhjal paadunud liiklushuligaanideks nimetada. Ka on siililegi selged kõik need loos toodud näited, kus juhid püüdsid parkimiskella või ohutulede abil kesklinna tiheda liikluse virr-varris parkides lubatu ja lubamatu piiril laveerida. Tõsi, siit kumab läbi ka omaette probleem: nimelt näib, et paralleelselt pealinna teedevõrgustiku uuendamisega pole planeerijad ilmselgelt piisavalt mõelnud kauba mahalaadijate peale. Miks muidu otsivad kaupa vedavad juhid parkimiseks ajutisi ja kohati ka ekstreemseid lahendusi?