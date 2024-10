KULTUURIBIIT | Näitleja Markus Truubi playlist

Johan Elmi lavastuse „Abrakadabra“ alusmaterjaliks on John Koenig’i teos „Dictionary of Obscure Sorrows“ („Ähmaste kahetsuste sõnastik“), mis on poeetiline kogumik sõnu ja nende definitsioone, mis püüavad tabada tundeid, mida me kõik oleme tundnud, kuid pole senimaani osanud sõnadesse panna. „Need tunded, mis selles sõnastikus lahti kirjutatud on, on ühtepidi ülimalt spetsiifilised, aga samas üldinimlikud. Sõnade definitsioonid on rabavad, poeetilised, kõik nagu omaette väikesed maailmad. Hästi inspireeriv ja minu jaoks elujaatav kogumik, mis sest, et enamus sõnu on kurva alatooniga“, lisab lavastaja.