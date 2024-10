Urmas Sukles hotellide väljasuretamisest: milleks tappa lüpsilehma, kes head piima annab!?

Urmas Sukles loodab, et valitsejad süvenevad majutusasutuste raskesse olukorda ja reageerivad kiiresti, et tulekahju liiga suureks ei läheks.

Viimastel päevadel on olnud mitmel pool meedias üleval kohalike maksude teema ning ühe võimalikuna nähakse turismimaksu. Kuurortlinna linnapeana ning ka spaahotelli ühe omanikuna on kurb vaadata arutelu ja tehtud otsuseid, sest osa arutajaid ja otsustajad ei tahagi aru saada turismisektori keerulisest majanduslikust olukorrast, mille on põhjustanud koroona, sõda ja majanduslangus.