ARVUSTUS | „Psühhopaadi suudlus“ heidab vaataja otse psühhopaadi embusesse

Tõsielul põhinevad mõrvafilmid toovad esile keerulise moraalse dilemma: kuidas tasakaalustada loomupärane uudishimu traagilise vägivalla käsitlusega? Ehk kuidas jutustada lugusid tõsielulistest koletistest, pidades seejuures silmas ka ohvrite lähedasi ja nende kannatust. Tahes-tahtmata võib juhtuda, et loojutustamise eesmärgil süüvitakse liialt mõrvarite hingeellu ja see omakorda muudab kannatanud ühekülgseteks ohvriteks. Selline kujutlusviis kinnistab veel tugevamalt ühiskondlikku alateadvusesse kujutluspilti õrnast ja kaitsetust naisohvrist ning psühholoogiliselt häiritud meesmõrtsukast. Paistab, et Kendrick proovib oma filmis seda peenelt vältida ja hiilib kõrvale klassikalisest formaadist, kus rõhk on seatud kuritööle ja koletisele selle taga.