FAKTIKONTROLL | Eestis pole kaugeltki Euroopa kõrgeim elektrihind

Sotsiaalmeedias on viimasel paaril kuul levitatud rohkelt valeinfot Balti riikide elektrihindade kohta. Väidetavalt just Eestis, Leedus ja Lätis olevat Euroopa kõrgeimad elektrihinnad. Tegelikult jäävad Balti riikide hinnad Euroopa keskmise lähedale.

Septembris levis Facebookis kuvatõmmis, millel on väidetavalt järjestatud Euroopa riigid keskmise elektri börsihinna järgi. Pildi pealkiri on „Euroopa keskmised elektrihinnad riigiti 2024“ (Average electricity prices in Europe by Country 2024).