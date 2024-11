RAAMATUBLOGI: Lugupeetud politseinik – näiteks Maigret – võib kehastuda kohtunikuks, sest tema suurus lubab seda

Kirjade järgi on „Maigret kohtus“ legendaarse politseikomissari 55. lugu ehk siis lõpp (kokku tegutseb Maigret 75 romaanis) hakkab lähenema. Iga on turjale kogunenud palju (seda toonases mõistes), 53, mis tähendab, et kahe aasta pärast algab kohustuslik pension. Milleks on Maigret juba valmistumas, soetades endale maja Meung-sur-Loire’is (mis on lugejale tegelikult tuttav, sest raamatud ei ilmu kronoloogilises järjekorras).