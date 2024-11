RAAMATUBLOGI: Kas viiul – olgugi et stradivaarius – on väärt inimelu?

Iga peatüki eel on faktilõik. Alustuseks selline: „Ligikaudu 500 Stradivari viiulit on endiselt alles. Nüüdseks on need kolmsada aastat vanad. Asjatundjad vaidlevad endiselt, mis on see põhjus, miks pillid teevad nii erakordset häält ning kollektsionääride jaoks on need kõige hinnalisemad. Mõnel neist on värvikas ajalugu ning neid on ostetud ja müüdud hiigelsummade eest.“