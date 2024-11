Fotokunstnike ühendus avas Tallinna vanalinnas pop-up galerii

Cloe Jancis e loomingus on kesksel kohal autoportree. Selle kaudu käsitleb kunstnik enesetaju ja eneseesitluse teemasid, leides ainest ka psühhoanalüüsist ning naise ja naiselikkuse representatsioonidest visuaalmeedias. Viimaste aastate loomingus on Jancis tegelenud iluga seotud müütide, rituaalide ja objektidega.

Tanja Muravskaja on viimastel aastatel pöördunud sotsiaalkriitikast laetud fotoportreede juurest fotomeediumi eripärade ning vaatajat endasse haaravate installatiivsete elementide kasutamise juurde. FOKU väljapanekus tulevad tema loomingust esitlemisele teosed näituselt „Aiapagu. Tuglaste koduaed Tanja Muravskaja fotoobjektiivis“ (Kumu kunstimuuseum, 2019. Kuraator: Elnara Taidre). Kunstnik on fotode tegemisel vaadelnud Elo ja Friedebert Tuglase aia ilu ja loodusega kontakti loomist, mille fooniks oli toona nõukogude aja raske tegelikkus.