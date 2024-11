Clyde Kull: Trump loob kõik eeldused laiemaks kaubandussõjaks

25 aasta tagused WTO-le vastuseisjad võivad rõõmustada selle üle, et USA on kaubanduse liberaliseerimisele selja pööranud.

Praegune USA kaubandus- ja tööstuspoliitika on pälvinud palju väljaspoolset kriitikat kui taganemine senistest vabakaubanduse aadetest. Kuid see on uus reaalsus, millega tuleb leppida. Ameerika Ühendriigid, sõltumata sellest milline administratsioon on võimul, ei kavatse niipea naasta oma varasemate vabakaubandusmeelsete seisukohtade juurde. Seni, kuni puuduvad muud vahendid Hiina tõrjumiseks, kaitsevad USA ja sarnaselt mõtlevad riigid oma majandushuve ja julgeolekut ühepoolselt tegutsedes. WTO muutub sellises olukorras veelgi enam tähtsusetuks.