Arhitekt Maia Tüür kujundab vana Prantsusmaad uueks ja elamisväärseks

Maia Tüür on pärit viielapselisest perekonnast ja pikka aega uskusid peres kõik, et temast tuleb baleriin. Kui Tüürilt uurida, miks temast siiski elukutselist tantsijat ei saanud, kehitab ta rõõmsalt õlgu ja vastab ausalt: ei tea! Siis ta tõsineb ja tunnistab, et see olnuks päris kitsas rada: balletikooli gümnaasiumiastmes jätkamine oleks elukutsevaliku ette määranud. Aga milleks eluaeg oma keha üle koormata, kui pea on otsas, lahtine pealegi? Niisiis astus Tüür hoopis Tallinna prantsuse lütseumi ja on siiamaani tänulik Lauri Leesile, kes ta – konkursi läbimise järel muidugi – kooli vastu võttis. Papa Leesi öelnud lahkesti: ega see sega, et keegi tantsida oskab, küll see keel ka tuleb! Muidugi tuligi.