MEEDIAKRIITIKA | Spordiajakirjanikud kahvlis: kuidas kirjutada edukast, ent venemeelsest sportlasest?

Pärast täiemahulise sõja algust Ukrainas tekib sporditoimetustes aeg-ajalt dilemma: kui selgelt Venemaa agressiooni toetaval sportlasel on silmapaistvad tulemused, siis kas ja kuidas kajastada tema edu?

Juhtumeid on mitmesuguseid. Selliseid, kus küsimuse all on Vene sportlase või Putini-meelse sportlase tegevuse kajastus. Võtame näiteks NHLi hokimängija Aleksandr Ovetškini. Liiga üks tähtmängijaid, nagu nimetas teda ERRi spordisaate teadustaja Kristjan Kalkun, viskas eelmisel nädalal 861. põhiturniirivärava. Legendaarse Wayne Gretzky kõigi aegade rekordi ületamisest lahutab teda vaid 33 väravat.