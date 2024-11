Jaak Valge ja Marika Laurik: keegi on jultunult kasutanud Kristina Kallase head nime

See, kellega korrespondent Woldin kõneles, ei ole meie lugupeetud minister. Keegi naljamees või -naine on esinenud meie ministri nime all, tõenäoliselt mingil omakasupüüdlikul eesmärgil.

Saksa mõjuka ja suuretiraažilise ajalehe Die Welt 27. oktoobri numbris on aga korrespondent Philipp Woldini usutlus meie haridus- ja teadusministri Kristina Kallasega. Meie väikese riigi ministrile intervjuu võimaluse andmine on iseenesest ainult tore. Paraku on raske lahti saada veendumusest, et see, kellega korrespondent Woldin kõneles, ei ole meie lugupeetud minister. Keegi naljamees või -naine on esinenud meie ministri nime all, tõenäoliselt mingil omakasupüüdlikul eesmärgil.