FOTOD | Kadriorus esitleti Mati Undi Sirbis ilmunud veerukirjade koguteost

„Kui 11. novembril 2019 Mati Undi pop-up muuseumi avasime, arvasime alguses, et see on paariks kuuks,“ selgitas Maarja Vaino. „Olime elevil, ja selgus, et elevil olid teisedki, sest muuseum sai väga hea vastuvõtu osaliseks. Meie südamesooviks sai ajutisest muuseumist pärismuuseumi tegemine. See ongi nüüd õnnestunud. Juba järgmisel aastal saavad kõik huvilised tulla vaatama Mati Undi muuseumi värsket püsinäitust. Kes aga pole jõudnud vaatama meie „Mustamäed Kadriorus“ ehk praegust ajutist muuseuminäitust, saavad seda teha veel selle nädala lõpuni.“