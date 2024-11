JUHTKIRI | Riik, ära koli ära! Inimestest kaugenemine algab jälle ääremaalt

Töötukassa koondab 71 inimest ja sulgeb viis esindust – mõistagi mitte Tallinnas või Harjumaal, vaid ikka seal, kus riik inimesest niigi kaugel. Üürikulude kokkuhoiuks suletakse esindused Kiviõlis ja Sillamäel. Ida-Virumaa esinduste sulgemise põhjuseks toodi soov julgustada inimesi olema mobiilsemad ja otsima tööd kaugemalt, kui oma kodukohast. „Seda ka mõlemad omavalitsused kinnitasid, et inimesed on harjunud oma kodukohas olema ja loodavad, et see töökoht on neil naabertrepikojas. Õnneks inimesed siiski otsivad töökohti väljaspool ja leiavad ka,“ sedastas töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja . Muide, näiteks Lüganuse vald oli valmis Kiviõlis pakkuma Töötukassale ka tasuta ruume.