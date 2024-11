Jaanus Karilaid: Vene kodanik, kes on tõesti Eesti patrioot, saab aru, et Venemaa agressioonisõjale pole poliitilisi õigustusi

Tegelikult on nii, et kes on Eesti patrioot, on nõus kõikides õiguslikes tingimustes olema alati siinse isamaa eest väljas. Eesti patrioot mõistab põhiseaduse muutmise vajadust ja eesmärki ning kaitseb südames Eesti riigi ametlikke hoiakuid ja väärtushinnanguid.

Vene kodanik, kes on tõesti Eesti patrioot, saab aru, et Venemaa agressioonisõda on inimsusevastane ja et sellele pole poliitilisi õigustusi. Kui tapetakse Ukrainas, võidakse tappa ka siin - juhul, kui Ukraina oma vabadussõda endale sobivatel tingimustel ei võida.

Nii kaua, kui Venemaa arvestab ainult USA ja Hiinaga - ja see mõtteviis ei muutu - nii kaua säilib ka tänane ebanormaalne olukord. Eesti patrioot tunneb hästi Eesti ajalugu ja mõistab, et idanaaber on varasemalt palju valetanud ning teinud enne Teist maailmasõda mitmeid mittekallalatungilepinguid ja siis visanud need ühepoolselt prügikasti.

