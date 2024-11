RAAMATUBLOGI: Macbeth tähendab kurja

Julia peab kõndimisel kasutama keppi ning keha on täis arme, mida ta varjab. Ka põsel on arm, mida Julia katab juustega, ent kui tuulepuhangu tõttu see kõigile nähtavaks saab, siis las olla. Ses raamatus avatakse Julia minevik. Kas just täielikult, aga nii mõndagi. Viite annab väljavõte meediast: „Rumeenias toimunud lennuõnnetuse järel on imekombel leitud ellu jäänud Rootsi tüdruk, kelle seisund on äärmiselt kriitiline.“ Sealt ka armid.