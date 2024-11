KULTUURIBIIT | Pärimusmuusik Regina Männi playlist

Omanäoline ja hinnatud muusik, laulja, folklorist, jutuvestja, minu meelest parim ja terviklikum näide pärimusmuusikust ja -lauljast tänapäeval. Mõtlesin soovitada midagi tema albumilt „songdreaming“ (2024) või vanemalt „Old Wow+„ albumilt, aga see laul koostöös ööbikute ja muude lindudega UN Live poolt juhitud projekti Sounds Right seeriast on lihtsalt nii nii ilus ja puudutav, tahaks kohe suve! Laul, kus loodus ongi üks tunnustatud artist ja „kaasmuusik“. (Pole süvitsi jõudnud uurida, aga loodan, et selle projekti algatus ja rahapaigutus on õilsad ja et ma pole praegu lihtsalt naiivne tarbija.)