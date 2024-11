KUULA | Turvatunde telgitagused: milline näeb välja päästjate töö?

Üks varasemaid suuri muudatusi, mille on Päästeamet viimase 30 aasta jooksul oma töökorralduses sisse viinud, on muutumine reageerivast asutusest ennetava funktsiooniga asutuseks. Viimase paari-kolme aasta jooksul on Klaose sõnul muutunud aga ka see, millisteks kriisideks valmistutakse. „Kui 30 aastat oli sellist perioodi, mil me mõtlesime looduse ja tööstusõnnetustega seotud kriisidele, siis Ukraina sõja valguses on järjest rohkem tulnud juurde ülesandeid, mis on seotud võimalikeks tahtlikeks rünneteks ja sõjaks valmistumisega,“ räägib Klaos.