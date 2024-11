RAAMATUBLOGI: Harari: võim ei võrdu tarkusega, inimkond on end tõuganud eksistentsiaalsesse kriisi

Võõrsõnade leksikoni järgi tähendab neksus, ladina keeli nexus sidet või ühendust. Ja me oleme kõik ühendatud ja ühendatavad, ühed rohkem, teised vähem.

Lood tõid meid kokku. Raamatud levitasid meie ideid ja mütoloogiaid. Internet lubas lõputuid teadmisi. Ent algoritm sai teada meie saladused ja pööras meid üksteise vastu. Mida teeb tehisaru? „Neksus“ on hararilikult põnev ülevaade sellest, kuidas me praegusesse hetke välja jõudsime, tutvustades valikuid, mida peame tegema, et ellu jääda ja õitseda. Nii on kirjutatud raamatu tagakaane tutvustavas tekstis.

Eks ta ole... Kummaline, kui lihtne on inimmasse liigutada ühes või teises suunas. Võtkem või kristluse. Ei, mitte piibli, vaid kiriku. Piiblis on kirjas, et ligimest tuleb armastada ja teine põsk ette pöörata ning tasasaed pärivad maa. Kas kirik käitus selle põhimõtte järgi?

Harari: „Kristlased võisid seda tõlgendada kui üleskutset loobuda igasuguse sõjalise jõu kasutamisest või kui igasuguse sotsiaalse hierarhia eitamist. Katoliku kirik leidis aga, et selliseid patsifistlikke ja egalitaarseid tõlgendusviise tuleb lugeda ketserluseks. See tõlgendas Jeesuse sõnu viisil, mis võimaldas kirikul saada suurimaks maaomanikuks kogu Euroopas, algatada vägivaldseid ristisõdu ja rajada mõrvarlikke inkvisitsioone. Katoliku teoloogia tunnistas küll, et Jeesus pidas vajalikuks oma vaenlasi armastada, kuid selgitas seda nõnda, et ketserite põletamine ongi armastuse ülesnäitamine, sest see heidutab teisi ketserlikke vaateid omaks võtmast ja päästab nad nõnda põrgutulest.“

Või siis Natsi-Saksamaa... Kuidas saab tervele riigile ja rahvusele selgeks teha, et õnn peitub selles, kui minna tapma inimesi ja vallutama maailma? Mindi ja tapeti. Ja saadi tapetuks. Üksikisikut on ilmselt keeruline mõjutada naabrimeest teise ilma saatma, kuid masse saab sõjaretkele meelitada küll. Miks? Kuidas?