FAKTIKONTROLL | Kas kaitsevägi lasi õhku äsja 12 miljoni eest renoveeritud viadukti? Ei

Sotsiaalmeedias esitatud küsimus, kas ööl vastu kolmapäeva lõhatud Kanama viadukt oli äsja 12 miljoni eest renoveeritud, on saanud Facebookis sadu pahaseid kommentaare. Tegelikult oli viadukt vana, amortiseerunud ning väikese kandevõimega.

Kolmapäeval tehti Facebooki postitus: „Äsja 12 milli eest remonditud viadukt LASTI ÕHKU lihtsalt?!?!?!“. Postitus on saanud üle saja jagamise ja sadu kommentaare. Paljud kommenteerijad võtavad küsimust kui fakti, et viadukti remonditi hiljuti kalli raha eest. Mõned kommenteerijad siiski täpsustasid, et viadukt oligi halvas korras ning viimasel ajal mingeid suuri parandustöid tehtud ei ole.