KUULA | Kui vabatahtlikud tulevad appi, kas tänad neid teega või tõmbad kardinad ette?

„Vabatahtlik pääste on see, mis teeb elu ohutumaks kõigile – aga ka päästjatele on vaja tuge,“ sõnab Meelis. Kas riik toetub liialt vabatahtlikele? Kuidas vabatahtlikuks hakata ja millised oskused on vajalikud? Kuidas rahvusvaheline koostöö Islandi ja Ukraina päästjatega aitab parandada Eesti praktikaid? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse, kui kuulad vestlust.