„Haiglakloun võib minna sureva lapse juurde ja öelda, et jätad kõik täiskasvanud pika ninaga maha. Ning tal on kergem minna.“

Ukraina sõja algus tabas Narovskit 2022. aasta veebruaris Indias, mis on tema lemmikkoht, kuhu jõu ammutamiseks ikka ja jälle naaseb. Viimasel Indias viibimise ajal jälgis ta ärevaid uudiseid Ukraina piiridel kogunevast sõjatehnikast, mis tundus talle nagu enamikule pelgalt poliitilise šantaaži ja ähvardustena. „Indias oli siis pool seitse hommikul, ärkan vara. Olin ühe aašrami territooriumil. Seal tekivad hommikusöögi saamiseks pikad järjekorrad. Mäletan, et seisime järjekorras ja keegi avas minu ees ajalehe. Piilusin üle õla ja nägin kolme fotot: kõrvuti olid Zelenskõi ja Putin ning veidi allpool plahvatused Kiievis ja teistes Ukraina linnades. Mul ei olnud vaja tamili keelt osata, et mõista artikli pealkirja: „Venemaa ründas Ukrainat, algas sõda.“ Sel hetkel lakkas India minu jaoks olemast. Kõik need värvid, kogu India koloriit hajus ja kadus musta sõjauudiste pilve,“ räägib ta.