Olen oma 6-aastase tütrega jõudnud spaasse. Sageli on spaas riietumisala meestel ja naistel ühine. See muudab perede elu mugavamaks, sest vanematel on lihtsam lapsi karjatada. Kuid sellisel üha populaarsemal lahendusel on ka pahupool: enamasti panevad külastajad juba riietumisalal selga ujumisriided, mida nad hiljem duširuumis pesemiseks seljast ära võtta ei viitsi või ei taha. Tõsi, sama harrastab osa inimesi ka eraldi riietusruumide puhul. Või siis tullakse ujumisriietes juba hotellitubadest, kus pakutakse mõnusaks äraolemiseks enamasti hommikumantleid.