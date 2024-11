FAKTIKONTROLL | Kas Pevkuril on õigus, et enne sõda oli riigikaitses 650-700 miljonit eurot aastas, kuid 2026 on see pea miljard rohkem?

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös ilmuvas Faktikontrolli sarjas kontrollitakse seekord, kas vastab tõele Hanno Pevkuri väide sellest, et enne täiemahulise sõja algust Ukrainas oli Eesti riigi kaitse-eelarve 650-700 miljonit eurot aastas ning alates 2026. aastast on see üle 1,6 miljardi euro.