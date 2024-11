RAAMATUBLOGI: Pautsi psühhothriller tuleb maailma saata

Iseenesest on keeruline määratleda psühhothrillerit kui krimikirjanduse stiili, aga siiski... Liikumine toimub ajas – enne ja nüüd – oma lugu räägivad kaks-kolm-neli inimest, kel on erinev nägemus juhtunust, politseinikud või detektiivid, kui üldse, on vaid kõrvaltegelased, minevik on tuleviku seeme ja lõpeks pole tõde kaugeltki selline, nagu pealtnäha paistab.

Nii ka „Valge aiaga majas“...

***

Aasta 2001, Amanda ja Nelli.... Ema põgenemas tütrega läbi öö, hirmu ja Eestimaise kuumuse. Keegi ei tohi näha, keegi ei tohi teada. „Proovin jubedat pilti peast välja saada. Gert esikus siruli, nagu oleks ta surnud. Gert ongi mängult surnud. Mängult tapetud.“

Aasta 1995, Amanda ja ema... „Sa oled alles laps, Amanda. Sinu koht on koolis. Võta aru pähe. See mees on ju nii vana ka veel!“... Mu unistuste prints Gert lubas juba meie tutvuse esimesel õhtul, et külvab mind üle küllusega, millest ma pole unistadagi osanud.

Aasta 2019, Nelli... Isa kohta ei tea ma kuigi palju, aga olen ema suust pudenenud killukestest nii palju aimu saanud, et millegipärast on ta meile ohtlik... „Nelli, ära taha temast midagi teada. Kunagi saab sulle nagunii kõik selgeks ja siis sa tahaksid nii väga, et sa ei teaks.“

Aasta 2019, Nelli... Moeajakirja toimetus asub Tallinna kesklinna piiril uhiuues arenduses ehk ühes neist edevatest peegelklaasiga kuubikutes... „Nii-nii, teie siis oletegi see tüdruk väikesest armsast linnast,“ tervitab mind hääl, mis on samuti sume ja soe. Peatoimetaja on ebamäärases keskeas prantslanna-tüüpi daam...

2019, Nelli... Korraks tekib mul tunne, et keegi kõnnib mu kannul – näeksin nagu midagi vaateakende peegeldustelt... Kui keset ööd lõdisedes ärkan, heidan pilgu telefoni ja märkan, et mulle on südaööl Messengeris sõnum tulnud. Salapärane mees kohvikust – tunnen ta profiilipildi ära.