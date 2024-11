VIDEO | „Ära jää möödavaatajaks!“ President Kaljulaidi Fond avas naistevastase vägivalla lõpetamise päeva eriprogrammi

Statistikaameti andmetel on 41% Eesti naistest kogenud paarisuhtes vägivalda, ent viimastel aastatel on abi otsijate arv märgatavalt vähenenud. Kaljulaidi sõnul võivad selle taga olla kõhedad kogemuslood, kus ohvrid ei saanud vajalikku abi. Olukorrad, kus kohus ei võtnud kodust seisu arvesse näiteks laste hooldusõigust andes või kus organisatsioonid käitusid abivajajatega ülekohtuselt. Kaljulaid rõhutab, et sellistest kogemuslugudest tasub asutustel, organisatsioonidel ja inimestel õppida, sest eesmärk on elada vägivallavabas maailmas.