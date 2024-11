„See lihtsalt pidi juhtuma.“ Tippu jõudmise õpetus ühe väga visa hinge näitel

Istume peaministri kabinetis. Vestlus Kristen Michaliga on siiani olnud ootamatult avameelne. Intervjuud salvestav telefon on laual ja ikka lähemal usutletavale, temast umbes meetri kaugusel, sest tähtsam on saada lindile just tema hääl. Ekraan on pime ja vestluse lõpuni on jäänud viis minutit. Siis süttib telefoni valgus ja ekraanile ilmub helistava inimese äratuntav profiilipilt. „Saabuv kõne: Silver Meikar,“ seisab ekraanil, mida silmitsevad nii peaminister kui ka ajakirjanik, kes tunneb kergendust, et see ei juhtunud näiteks viis minutit pärast intervjuu algust.