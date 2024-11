Timothy Garton Ash: Angela Merkeli triumfi ja tragöödia taga oli liigne kompromissivalmidus ja Vene-lembus

Angela Merkel oli esimene ja viimane idasakslane, kes juhtis ühendatud Saksamaad, Euroopa keskvõimu. Võib-olla leidub tulevasi kantslereid, kes on pärit kunagisest Saksa demokraatlikust vabariigist (SDV), kuid ühtki neist pole vorminud selles riigis elamise kogemus. Mitte paljastused suurte otsuste kohta, vaid see, mida ta tegi erakordselt 16 aastat liiduvabariigi kantslerina, on tema memuaaride tõeline huvipakkuv osa. Ta kirjutab, et see on „mu kahe elu lugu“, ja küsimus on, kuidas esimene elu kujundas teist.