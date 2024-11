Merike Käver Keilast toimuvast: onupojapoliitika rebib kogukonnal hinge seest

Kuigi Raido Nottoni postitust on sotsiaalmeedias jagatud tuhatkond korda ning seda lugenud kümned tuhanded eestlased, siis väga kiire ja lihtsustatud kokkuvõte. Keila terviseradade juhti ja rajameistrit on korduvalt survestatud linnavõimu poolt Reformierakonda astuma ning võimu sotsiaalmeedias kiitma. Kui Notton keeldus sõnumiga, et ta ei soovi poliitikas osaleda ja teha vaid oma tööd kogukonna hüvanguks, järgnesid mahhinatsioonid, sealjuures kärpeülesandega organisatsioonis Tanel Suslovile, Reformierakonna peasekretäri ja Keila Linnavolikogu liikme Timo Suslovi töötule vennale, palgalise koha tekitamine. Nagu Notton ise temaga käitumise kokku võttis: ülekohus, ebaausus, ebaeetiline asjaajamine ja ähvardamine.