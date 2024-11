Lavastus „Kindlates kätes. Missa Reformierakonnast“ naaseb lavale 2025. aastal

30 aastat tagasi asutatud Reformierakond on võitnud viimased viis Riigikogu valimist, seega on peaministri koht nende käes olnud pea 15 aastat. Valitsuses on Reformierakond kokku olnud üle 22 aasta, kujundades Eesti poliitilist diskursust, ühiskondlikke väärtusi ja riigi arengusuundi. Lavastus vaatleb kriitiliselt, kuidas partei on riiki juhtinud ja toob esile selle vaieldamatu, kuid mitte ilma puudusteta mõju.