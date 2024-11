ARVUSTUS | Jumalate sünd ja hukk. „Missa Reformierakonnast“ on teater, mida on väga vaja

Missa. Sõnast „missa“ ei maksa lasta ennast segada, sest missaga pole lavastusel eriti midagi pistmist. Sama palju või vähe, kui oli viie aasta eest üks kord etendunud Eva Kolditsa lavastusel „Anonüümne igatsus. Traagiline gospel Eestist“1 seost gospeliga. Missal on kindel struktuur, kindlad laulud, talitused, selleks, et inimene saaks kohtuda Jumalaga. Lavastuses on tuules lendlevaid rüüsid, on palveid, aga needki on pigem ainult lavastuse esimeses pooles. Jaak Prints ütleb intervjuus Heidi Toomele2, et olulisem kui missa struktuur, oli lavastamisel „missa atmosfäär, teatud tõstetus, pühalikkus ja nii edasi“. Aga kas siis kohtumist jumalaga ei olegi või? On ikka. „Kindlates kätes“ on kahetunnine kohtumine jumalaga ja mitte ainult. See on lugu teotatud jumala tagasitulekust. Õukonnaintriigidest, võimuihast. Isa asemel on Siim. Poja asemel on Kaja. Kui järele mõelda, siis Kristen Michali nimi toores otsetõlkes on „Jumala moodi kristlane“ – veider vastuoluline moodustis, kuid sobib perfektselt Juhan Ulfsaki mängitud Michali kuju kokku võtma.