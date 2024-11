Talentide tormijooks Frankenburgi. Kusti Salm: me ei häbene, et oleme julge ja enesekindel sõjatehnoloogiaettevõte

On ajastu märk, et Mõjukate edetabelist leiab selgi korral hulga inimesi, kes ühel või teisel moel tegelevad julgeolekuga. Suurim ootusärevus saadab aga kõike seda, mida suudavad uut liiki õhutõrjerakettide arendamisel korda saata Kusti Salm, Martin Herem ja Veiko-Vello Palm Taavi Madiberki ettevõttes Frankenburg Technologies.

24. veebruar 2022 muutis igaveseks seda, kuidas me suhtume Eesti riigikaitsesse ja seda mõtestame ning kui palju oleme valmis ka oma isikliku rahakotiga pingutama, et Eestil oleks olemas kõik võimalused territooriumi ja elanike kaitseks. Seda jahmatavam oli avalikkusele just oma lahkumisest teada andnud kaitseministeeriumi kantsleri Kusti Salmi (40) juuni keskpaigas tehtud avaldus, et Eestil on laskemoona ostmiseks puudu 1,6 miljardit eurot.