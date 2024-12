ARVUSTUS | Kas „Abrakadabra“ on tõesti lavastus inimeseks olemisest?

See ülesandepüstitus intrigeerib juba lavastust nägematagi. Kuna sõnastiku võlu seisnebki minu jaoks eelkõige ahhaa-momendis, selles äratundmises, mis paneb vastavad kujutluspildid ise peas jooksma, on raske ette kujutada, mida sellele veel lisada saaks. Kuidas võtta alusmaterjaliks midagi, mis on ise meie eksistentsi kontsentraat, omamoodi lõpp-punkt? Võrdluseks võib püüda ette kujutada vanasõnu – kui „kes kannatab, see kaua elab“ on juba elust enesest leitud, see on üldistatud ja pakendatud kujul, siis mida sellega üldse veel edasi saaks teha? Lihtsalt tagasi tõlkida, kannatust vajavaid igapäevaolukordi näidata? Või… midagi üle võlli keerata? Vastu vaielda?