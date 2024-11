Erik-Niiles Kross: Gruusias toimuv on hea näide Venemaa pehmest riigi kaaperdamise operatsioonist

Valimistest saadik on Thbilisis, Bathumis ja mujal toimunud meeleavaldused, nõutakse uusi valimisi.

Esmaspäeval kogunes Thbilisis Gruusia parlamendi nn avaistungile 89 parlamendisaadikut 150st. Neli opositsioonierakonda teatas, et nad ei aktsepteeri valimisi, kuna tulemus on võltsitud. Märkimisväärseid rikkumisi 26. oktoobril toimunud valimistel tõdesid ka kõik tõsiseltvõetavad valimisvaatlejad. Näiteks ütleb ENPA raport põhijäreldustes: „Meie vaatlustulemused ... tõstavad mure valimistulemuste suhtes, nimelt kahtluse, et tulemused ei kajasta valijate tegelikku tahet.“