FAKTIKONTROLL | Kas lennuki kondensatsioonisabad on tegelikult keemiasabad?

„KUNAS TE INIMESED ÄRKATE SELLEST UNEST? Kuidas te ei mõista mis maailmas toimub see on genotsiid, pole planeedil ainsatki inimest keda see ei puuduta. See pole mingi hull teooria vaid reaalsus.“

„Iga päev nina kipitab sellest pasast mis taevast alla langeb.“

Avatud Facebooki gruppi „Chemtrail Eesti, Avatud grupp“ postitatakse igapäevaselt pilte taevast, viidates, et toimumas on midagi ebatavalist ja kahtlast, isegi vandenõulist. Sagedaste levitajate seast võib leida faktikontrollis tihti põrunud kahtlusaluseid nagu Telegram, Kertu Luisk, Kalmer Johanson, Mihkel Johannes Paimla ja mitmed teised.

Globaalselt tuntud vandenõu sisu on lühidalt: kommerts- ja militaarlennukid pihustavad iga päev tahtlikult keskkonda mürgiste kemikaalide segu. Väidetavalt on tegu ühe suurima ning aastakümneid kestnud salajase operatsiooniga, mille motiiviks on kontrollida ja hävitada elanikkonda, aga ka ilmastikku kunstlikult muuta, tegeleda geoinseneeriaga. Teooriad, miks „mürgitatakse“, võivad erineda, ent tavaliselt nähakse selle taga valitsuste, äride või sõjaliste huvide salajast edendamist.

Postitajates tekitab eelkõige segadust küsimus, miks lennukite lennuteele jääv nähtav jälg jääb vahel atmosfääri kauemaks ja miks moodustavad need mõnikord ebaloomulikke mustreid? Nende pilvede erinev kuju, värvus, kõrgus, tihedus ja katvus viitavat erinevatele vandenõudele, mida läbi viiakse.

Mitmed inimesed kirjutavad, et neil on tekkinud hirm oma tervise pärast – silmad sügelevad, pea valutab, tekkinud on köhahood, liigesevalud ja muud haigussümptomid – põhjused taandatakse taevas nähtavatele lennukisabadele ja teistele meteoroloogilistele nähtustele.

Koondasime mõned enamlevinud väited, et saada selgust, kust sellised arusaamad on tulnud, kas neil on tõepõhja ja mis aitaks vähendada arusaamatusest või teadmatusest tekkinud hirme.

Faktid Lennuki „kondensaatsabade“, ehk tekkinud joonpilvede esinemine ja eluiga sõltub eelkõige õhuniiskusest ja temperatuurist, kus lennuk lendas. Peamiselt koosnevad need veeaurust.

Joonpilvede kuju võib sõltuvalt atmosfääritingimustest muutuda.

Geoinseneeria on üks teadusharusid, mis tegeleb kliimamuutustegale tehnoloogiliste lahenduste otsimisega, ent sellel ei ole mingit pistmist lennukite lennuteekonnale jäävate joonpilvedega.

Valged jutid taevas